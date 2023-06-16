Ankara'da böcek ilacından zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı binada oturan bir aile, iddiaya göre dairede ilaçlama yaptırdı.

Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi.

NTV'den Gökhan Çelik'in haberine göre saat 07.30 sıralarında ihbar üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, binada bulunan 10 yaşındaki Elif Sude S. ile birlikte iki kişi hayatını kaybederken, beş kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir. Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir."