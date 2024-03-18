Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapalı
19 Mart 2024 Pazartesi günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu durum, sabah saat 08:00'den itibaren başlayacak ve akşam saat 18:00'e kadar devam edecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart tarihinde düzenlenecek bir program nedeniyle saat 11.00’den itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.
Kapatılacak Yollar:
Sağduyu Caddesi (Samsun Yolu (19 Mayıs Bulvarı) - 1755. Sokak arası): Bu cadde üzerinde bulunan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak kapatılacak.
Sağduyu Caddesi'nden Samsun Yolu'na bağlanan varyant: Alt geçit hariç olmak üzere tümü kapatılacak.
Samsun Yolu'ndan Sağduyu Caddesi'ne bağlanan yan varyant: Alt geçit hariç olmak üzere tümü kapatılacak.