Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapalı

19 Mart 2024 Pazartesi günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu durum, sabah saat 08:00'den itibaren başlayacak ve akşam saat 18:00'e kadar devam edecek.

Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapalı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart tarihinde düzenlenecek bir program nedeniyle saat 11.00’den itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Kapatılacak Yollar:

Sağduyu Caddesi (Samsun Yolu (19 Mayıs Bulvarı) - 1755. Sokak arası): Bu cadde üzerinde bulunan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak kapatılacak.
Sağduyu Caddesi'nden Samsun Yolu'na bağlanan varyant: Alt geçit hariç olmak üzere tümü kapatılacak.
Samsun Yolu'ndan Sağduyu Caddesi'ne bağlanan yan varyant: Alt geçit hariç olmak üzere tümü kapatılacak.

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