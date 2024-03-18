Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapalı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart tarihinde düzenlenecek bir program nedeniyle saat 11.00’den itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Kapatılacak Yollar:

Sağduyu Caddesi (Samsun Yolu (19 Mayıs Bulvarı) - 1755. Sokak arası): Bu cadde üzerinde bulunan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak kapatılacak.

Sağduyu Caddesi'nden Samsun Yolu'na bağlanan varyant: Alt geçit hariç olmak üzere tümü kapatılacak.

Samsun Yolu'ndan Sağduyu Caddesi'ne bağlanan yan varyant: Alt geçit hariç olmak üzere tümü kapatılacak.