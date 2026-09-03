Ankara'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

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Ankara'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 20.11’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Kalecik olduğu ve yerin 11,74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.