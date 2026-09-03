Ankara'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ankara'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 20.11’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssünün Kalecik olduğu ve yerin 11,74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kalecik (Ankara)
Tarih:2026-09-03
Saat:20:11:05 TSİ
Enlem:40.28267 N
Boylam:33.41533 E
Derinlik:11.74 km
Detay:https://t.co/DLpKsQxOPQ@afadbaskanlik
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