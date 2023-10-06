Ankara Valiliği'nden feminist yürüyüşe yasak

Ankara Valiliği, 64 ülkeden gelen kadınların katılımıyla Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Dünya Kadın Yürüyüşü’nün pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan feminist yürüyüşü ve konserini yasakladı.

Ankara Valiliği'nden feminist yürüyüşe yasak

Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı kapsamında 8 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Tandoğan Meydanı’ndan yapılması planlanan yürüyüş ve Anıtpark konserleri son anda Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

5 kıtadan 64 ülkeden gelen 130 kadının da katılacağı Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı yarın Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış töreniyle saat 10.00’da başlayacak. “Uluslararası feminist hareket olarak DKY’nin 25 yıllık tarihi”, “Bir alternatif olarak feminist ekonomi”, “yaşam ve sermaye” oturumları planlandığı gibi yapılacak.

Dünya Kadın Yürüyüşü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bütün engellemelere rağmen Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yıl dönümünü 8 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ve Jehan Barbur konserleriyle kutlanacak” denildi.

Ankara Valiliği'nin yasak kararı ise şöyle:

"İlayda Doğa karaman başkanlığında oluşturulan (7) kişilik düzenleme kurulu organizesinde, 08 Ekim 2023 Pazar günü 15.30-22.00 saatleri arasında 'Dünya Kadı yürüyüşü'nün 25'inci yıl dönümü kutlaması' etkinlikleri kapsamında, Çankaya ilçesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan Özel Magnet Hastanesi önünde toplanılaraka Anıt Toplantı Gösteri Yürüyüşü alanına kadar yürüyüş yapılacağı ve Anıt park'ta açık hava toplantısı düzenlenmek istenildiği bildirilmiştir.

Söz konusu etkinilğin açık alanda düzenlenmesi; 2911 Sayılı Gösteri Yürüyüşleri kanunu'nun 177inci maddesi ile 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince uygun görülmemiştir.

Ancak, etkinliğin kapalı alanda düzenlenmesine yönelik valiliğimize yeni bildirimde bulunulması halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır."

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