İşte Adnan Oktar'ın kendi ağzından itirafları

2018 yılında yapılan operasyonla çökertilen Adnan Oktar ve tarikatına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Yayınlanan bir belgeselle yeniden gündeme gelen Oktar ve tarikatının siyasetçilerle kurduğu bağ en çok konuşulan başlıkların başında geliyor.

İLK KEZ YAYINLANDI

1999 yılında da operasyona uğrayan ancak soruşturmadan kurtulmayı bilen Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sözcü TV'de ilk kez yayınlanan görüntülerde 1999 yılındaki soruşturmada gözaltına alınan Oktar'ın kendi ağzından itirafları yer alıyor.

Görüntülerdeki diyalog şöyle:

Polis: Peki bilgin dahilinde bunun dışında kimler çekildi?

Adnan Oktar: Bu işte Ebru Şimşek.

Polis: Ebru Şimşek niye çekildi mesela?

Adnan Oktar: Bu hafta sonu gazetesinde anlatmıştım kapakta hafta sonu haber yaptık onu yanında bir kadınla beraber. Bu bunu gördüğü halde çok pervasız bir cevap vermiş gazeteye yani çok saygısız bir cevap vermiş. Biz de o zamanlar hani biraz işgüzarlık gibi görünüyor ama biz de dedik böyle böyle hakkında bir şeyler var. Sen bundan vazgeçsen hani sen okusan üniversitede dedik. Yani insan gibi yaşasan falan dedik, o ters üslup kullandı.

Polis: Size ne peki?

Adnan Oktar: İşte o işgüzarlık gibi diyorum ya hayır olabilir de bu bir hayır aslında.

Polis: Kiminle ilişki kurmuştu o zaman?

Adnan Oktar: Bir arkadaş.

Polis: Sizin gruptan.

Adnan Oktar: Evet.

Polis: Bu teknik düzeneklere nereye hazırlanıyordu o zaman?

Adnan Oktar: O evde hazırlanmıştı arkadaşın evinde hazırlanmıştı.

Polis: O arkadaş kimdi?

Adnan Oktar: O olayı hazırlayan kişi.

Polis: Kimdi işte onu soruyorum?

Adnan Oktar: İşte şimdi o aklımda değil. Zaten görevli o sadece onu getirmekte yani.