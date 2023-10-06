ABD'nin Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesine Selçuk Bayraktar'dan tepki

BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD'nin Türkiye SİHA'sını düşürmesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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ABD'nin Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesine Selçuk Bayraktar'dan tepki

ABD Savunma Bakanlığı Perşembe gecesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir SİHA'nın ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'ye değinilmemiş "Söz konusu hadise, PKK/YPG’ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" denilmişti.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN İLK TEPKİ

BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD'nin Türkiye SİHA'sını düşürmesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." ifadelerini kullandı.

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