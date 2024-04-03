Ankara Hurdacılar Sitesinde yangın
Ankara’da bir sanayi sitesinde çıkan yangın sebebiyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda lastikler tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahale ediyor.
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