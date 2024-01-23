Ankara Garı da 'Yap İşlet Devret' kurbanı oldu: Firmaya ödenen tutar 1 milyar TL'yi aştı

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Yap İşlet Devlet Projelerindeki yanlış hesaplamaların, yandaşları zengin ederken vatandaşın sırtındaki yükü arttırdığını rakamları ile açıkladı.

29 Ekim 2016 yılında hizmete açılan Ankara YHT Garında verilen yolcu garantileri nedeni ile işletmeci firmaya ödenen tutar 1 Milyar TL’yi aştı.

Orhan Sümer’in paylaştığı rakamlar acı tabloyu ortaya koydu.

Sümer yaptığı açıklamada; ‘Emekliler için kaynak yok diyen iktidarın Havada, Karada ve Demiryollarında verdiği yolcu garantileri nedeni ile milyarları işletmeci firmalara aktardığını söyledi.’

GARANTİ 8 MİLYON GERÇEKLEŞEN 2 MİLYON

2017 yılında verilen 2 Milyon yolcu garantisinin gerçekleştiğini belirten Sümer, verilen garanti yolcu sayısının ikinci yıl sonrasında 5 milyon, beşinci yıldan sonra 8 milyon ve on yıl sonunda 10 milyon olduğunun altını çizerek açıldığı günden bugüne kadar yıllık bazda yolcu sayısının 3 milyonu bulamadığını söyledi. Artan garanti yolcu sayısı nedeni ile işletmeci firmaya ödenen tutarın 2023 yılı sonu itibari ile 1 milyar TL’yi aştığının altını çizen Sümer, 20 yıl 6 ay işletmesi verilen Ankara YHT garının kamuya devrinin 2036 yılı olacağını ve 85 Milyon vatandaşın sırtında 12 yıl daha yük olacağını söyledi.

2023 YILINDA FATURA 300 MİLYON TL’Yİ BULDU

Ankara YHT Garında verilen garanti tutarın Dolar üzerinden olduğunu altını çizen Sümer, "Ankara Hızlı Tren Garı çıkışlı yolcu başına 1,5 (bir buçuk) ABD Doları + KDV, satılan biletlerin garanti sayısını aşması durumunda ise aşan kısım için, yolcu başına ödenen 1,5 ABD Dolarının 1/3(üçte biri) oranındaki kısmı + KDV tutarı işletmeci firmaya ödenmektedir. Ancak bugüne kadar yıllık verilen yolcu garantisinin ancak dörtte biri aşılmış, kur artışları ile adeta kara deliğe dönüşen Ankara YHT garında pandeminin olduğu 2020 yılında yolcu sayısı 800 bin de kalırken 74 Milyon ödeme gerçekleşiyor. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Dolarla mı maaş alıyorsunuz, derken milletin dolarla borçlandırıldığını tüm yap işlet devret projelerinde görüyoruz. 2020 yılında 74 Milyon TL olan ödeme tutarı 2021 de 238 Milyon 2022 yılında 282 Milyon ve 2023 yılı sonunda da 300 Milyon TL’yi aşmıştır. Gelecek yıl 8 Milyon olan yıllık yolcu garantisinin 10 Milyon olacağına vurgu yapan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yılda 3 milyon yolcu sayısını bulamayan Ankara YHT Garında milletin sırtına 2 Milyon yolcu garantisi daha veriliyor. Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak dedikleri projelerde dolar olarak milletçe ödemeye devam ediyoruz” dedi.