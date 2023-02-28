Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fahiş fiyat artışına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, il genelinde bazı evlerin satış ve kira bedellerinin arttığına yönelik şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fahiş fiyat artışına soruşturma

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'ya yaşanan göç ile birlikte satılık ve kiralık evlerin değerlerinde "fahiş artış" şikayetleri üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığının ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06/02/2023 tarihinde ve sonrasında ülkemizde meydana gelen depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlarımızdan yoğun şekilde Ankara iline gelenler olduğu ve bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir."

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