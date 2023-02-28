Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Richter ölçeğine 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat’ta, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yıkıcı 2 büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta bugün saat 17.39’da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Onikişubat ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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