Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Richter ölçeğine 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat’ta, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yıkıcı 2 büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta bugün saat 17.39’da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Onikişubat ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.