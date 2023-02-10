Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurtarma ekibindeki Çakıl ve Rüzgar bugüne dek 28 kişiyi kurtardı

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerin arama kurtarma çalışmalarında Çakıl ve Rüzgar'ın 28 kişiyi kurtardığını söyledi.



Yavaş paylaşımında, "Arama kurtarma ekibimizin patili kahramanları Çakıl ve Rüzgar bugüne dek 28 canımızı kurtardı. Enkazda yaralanan dostlarımızın tedavi süreci tamamlandı. Sahada hepimize umut olmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.