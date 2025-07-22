Anız Yangınında 10 Dönüm Arazi Yandı

Yozgat merkeze bağlı Topçu köyünde anız yangınında 10 dönüm arazi küle döndü.

Anız Yangınında 10 Dönüm Arazi Yandı
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Yozgat Topçu köyünde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken yaklaşık 10 dönüm arazi yanarak küle döndü.

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Kaynak: İHA

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