Anadolu Gençlik Derneği'nde 13 Çocuğa Cinsel İstismar!

Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Anadolu Gençlik Derneği’nde 13 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. M.S.D. isimli dernek temsilcisi suçlamaları reddederken, mahkeme bir sonraki duruşmasının 7 Ağustos tarihinde görülmesine karar verdi.

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Anadolu Gençlik Derneği'nde 13 Çocuğa Cinsel İstismar!

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Anadolu Gençlik Derneği’ne (AGD) farklı zamanlarda giden, yaşları 7 ile 14 arasında değişen çok sayıda çocuğun M.S.D. isimli dernek temsilcisi tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE ANLATTI

Çocuklardan birinin yaşadıklarını annesine anlatması sonucu ortaya çıkan olayda, diğer çocuklar da yaşadıklarını ailelerine anlattı. 6 Kasım 2023 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında M.S.D. gözaltına alınarak, tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında olayla ilgili iddianame hazırlanarak, “Birden fazla çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede oyun oynamak, dini dersler almak ve çeşitli sosyal aktiviteler için ailelerinin bilgisi dahilinde derneğe gittiklerini belirten çocuklar, oyun oynadıkları sırada M.S.D.’nin kendilerine cinsel tacizde bulunarak istismar ettiğini beyan etti.

Kredi Yurtlar Kurumu’nda güvenlik görevlisi olduğunu ve 20 yıldır AGD’yle ilişkisi olduğunu belirten M.S.D. ise savunmasında suçlamaları reddetti.

DURUŞMA 7 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Açılan davanın ilk duruşması 9 Temmuz’da görüldü. Duruşmada M.S.D. hazır edilirken, sanık ve mağdur avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Gelen evrakların okunduğu duruşmada tarafların savunmaları yapıldı.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, M.S.D. hakkında kuvvetli suç şüphesi, somut delillerin varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu gerekçeleri ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşmasının 7 Ağustos tarihinde görülmesine karar verdi.

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