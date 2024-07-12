Akdeniz'de Korkutan Deprem!

Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:34'te meydana gelen depremin derinliği 7.91 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 12.3 km olarak aktardı.

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