Akdeniz'de Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:34'te meydana gelen depremin derinliği 7.91 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 12.3 km olarak aktardı.