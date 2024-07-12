İstanbul'da Korku Dolu Anlar! 6 Katlı Bina Tahliye Edildi

İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak’ta, saat 23.00 sıralarında, yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye, AFAD ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucunda 48 yıllık olduğu öğrenilen 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Güvenlik gerekçesiyle binaya alınmayan vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince konaklamaları için çevre otellere yerleştirildi. Belediye ekiplerinin yarın binada geniş kapsamlı inceleme yapacağı karot örneği alacağı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Binada herhangi bir acil durumun olmadığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şu açıklamayı yaptı:

'Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Oradan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için. Sabah erkenden karot alınacak ona göre karar verilecek. Bir çıtırtı duyulmamış, bir sallanma duyulmamış ama biz yine de emniyet açısından bu tedbiri alıyoruz ki bi sıkıntı oluşmasın. Buradan Bahçelievler’deki tüm komşularımıza şunu belirtmek istiyorum: Kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Burada hep birlikte bir karar verip bir an önce kentsel dönüşümü hızlandıralım.'

Kaynak: İHA