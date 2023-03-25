Amir baskısı ve mobbing: İntihar eden özel harekatçı dosyası kapatıldı

Şırnak'ta vali koruması olarak görev yaparken amir baskısı ve mobbing nedeniyle yaşamına son veren özel harekat polisi Alpaslan Soylu'nun arkadaşı, özel harekat polisi Murat Sucu da 30 Temmuz 2022 günü intihar etti. Sucu'nun intiharı sonrası ailesi ve avukatlarının girişimiyle intihar nedeninin ve mobbing iddialarının araştırılması için başlatılan adli soruşturma tamamlandı.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, Sucu'nun intiharının sabit olduğunu, yakın mesafeden sol elle ateş ettiğini ve diğer konuların idari soruşturma kapsamına girdiğini belirterek dosyayı kapattı. Savcılık, intihardan önce telefonunu sıfırlayan Sucu'nun HTS kayıtlarının araştırılmasına ise gerek görmedi. Karara itiraz eden Sucu ailesi ve avukatı, HTS kayıtlarının araştırılması için yeniden başvuruda bulundu.

''İNTİHAR ETTİĞİ SABİTTİR' DEYİP DOSYAYI KAPATTILAR’

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, Murat Sucu'nun kardeşi Haydar Sucu, adli soruşturma sürecini şöyle anlattı:

"İntihar olayı olduktan sonra ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında kardeşim amiri tarafından mobbinge uğradığını anlatıyor. Daha sonra intihar eden arkadaşı Alpaslan Soylu'nun soruşturmasında verdiği ifadede kendisinin de intiharı düşündüğünü dile getiriyor ancak müfettiş tarafından dikkate alınmıyor. Biz bu olayı da kardeşimle birlikte aynı anda ifade veren polis arkadaşından öğrendik. Polis memuru savcılıkta da aynı ifadeyi verdi. Kardeşimin intiharı düşündüğü yönünde ifade verdiğini ancak dikkate alınmadığını dile getirdi. Savcı bu ifadeye rağmen dosyayı kapattı. Yine bir polis arkadaşı intiharından 45 dakika önce telefonla görüştüğünü bize söylemişti. Bu nedenle HTS kayıtlarının araştırılmasını talep ettik. Savcı HTS kayıtlarına da gerek duymadı. İntihar etmiştir, intiharı sabittir deyip olayı kapattılar. Basit bir intihar denilip üzerinin örtüleceğini hissetmiştik. Öyle de oldu"

'İDARİ SORUŞTURMA HAKKINDA BİLGİ VERİLMİYOR'

İdari soruşturmaya ilişkin ise kendilerine bilgi verilmediğini aktaran Sucu, "İdari soruşturmada da bir şey çıkmadı. İdari soruşturmada en son benim ve ağabeyimin ifadesi alındı. İdari soruşturma kapalı kutu gibi. Ne avukata bilgi veriliyor ne de bize bilgi veriliyor. Kardeşimin Alpaslan Soylu olayında verdiği ifadenin tutanağını istedik. Avukatımızla ve bizimle paylaşılmadı. Diğer ifade veren polislerin ifadesi ortaya çıktı ancak kardeşimin ifadesi ortaya çıkmadı. İdari soruşturmanın devam edip etmediğini dahi bilmiyoruz. Belki de kapanmıştır bilmiyoruz. İdari soruşturmadan da bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Sorumlular ya bir kınama cezası alacaklar ya da bir maaş kesintisi cezası alacaklar. İnsanların canı bir maaş cezası kadar değersiz olmamalı" dedi.

İdari soruşturma sürecinde ifade verirken müfettişin kendilerine olayda "mobbing" olmadığını ifade ettiğini söyleyen Sucu, "Bize göre mobbing var ancak öyle bir ülkede yaşıyoruz ki İçişleri Bakanlığı ya da devlete karşı mobbingle alakalı bir davayı kazanmak imkansız hale gelmiş durumda. İdari soruşturmada ben ifade verirken müfettiş 'Mobbing öyle basit bir şey değil. Aylarca süren sistemli ve düzenli bir durum olması lazım ki buna mobbing diyebilelim' demişti. Söz konusu amirin benim kardeşime illaki günlerce 'Senin ağzına tükürürüm' demesi mi gerekiyor? O zaman mı mobbing olacak? Orada bir şeyler olduğu belli ve bu insanlar intihar ettiler" ifadelerini kullandı.

'ADALETİN ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİL ÜSTÜNLERİN ADALETİNİN UYGULANDIĞI KANISI OLUŞTU'

Soruşturmanın kapatılması ile birlikte adalete olan güvenlerinin sarsıldığını vurgulayan Sucu, "Toplumda üzerinin kapatılacağına dair bir algı vardı. Biz böyle düşünmüyorduk. Ancak şu anda adalete olan inancımız sarsıldı. Devletin adaletinin tecelli etmesini beklerdik ne yazık ki böyle olmadı. Bizim yaşadıklarımız sonrası da bizlerde adaletin üstünlüğü değil de üstünlerin adaletinin uygulandığı kanısı oluşmaya başladı. Kendi amirlerini kendi emniyet müdürlerini koruyorlarmış gibi bir duygu oluştu. Olayın aydınlatılmasını istiyorduk ancak olay kapandı gitti. Biz aydınlatılmasından yanayız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ta vali koruması olarak görev yapan özel harekat polisi Alpaslan Soylu, 9 Haziran günü kaldığı evde beylik tabancası ile kendini vurarak intihar etti. Soylu'nun Şırnak Özel Harekat Şube'de yaşananları anlattığı intihar notu, emniyet içindeki mobbing iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Aynı şubede görev yapan Murat Sucu da ifadesinde de mobbingden bahsetti. Bir süre sonra kendi isteği doğrultusunda görev yeri değiştirilen özel harekat polisi Murat Sucu da 30 Temmuz günü intihar etti. Sucu, intiharı sonrası ortaya çıkan ses kaydında kendisine "Senin ağzına tükürürüm" diye hakaret edildiğini anlatırken, ayrıca Sucu'nun müfettişlere 'intihar etmeyi düşündüğü' yönünde ifade verdiği öğrenildi.