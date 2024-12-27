Ambulans ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı! 5 Kişi Yaralandı
Malatya’da Pütürge Yaygın karayolu üzerinde hasta taşıyan ambulans ile pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada 3’ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Malatya’da Pütürge Yaygın karayolu üzerinde 14.30 sıralarında, iddiaya göre hasta taşıyan ambulans dönüş yolunda pikapla çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün sağlık personeli olduğu öğrenildi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
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