Amazon Türkiye, 400 kişiyi işe alacak

Amazon Türkiye, Tuzla Lojistik Merkezi'nde depo operatörü olarak istihdam edilmek üzere 400 kişiyi işe alacak.

Amazon Türkiye, 400 kişiyi işe alacak

Amazon Türkiye, İstanbul Tuzla'daki Lojistik Merkezi için 400 kişiyi işe alacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre; depo operatörü pozisyonu için başvurular başladı.

Çalışanlar şirketin internet satış sitesinde geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin, eğitim ve kariyer fırsatlarının da dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern bir çalışma ortamına katılabilecek. Ayrıca çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve İstanbul'un Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Başvurular şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Etiketler
Amazon Tuzla
Mansur Yavaş'tan Altınok'a 'emekliye destek' göndermesi: 'Şimdiden versenize' Mansur Yavaş'tan Altınok'a 'emekliye destek' göndermesi: 'Şimdiden versenize'
'Dehşet evi' 30 kadını köleleştirmekle suçlanan din adamı serbest kaldı 'Dehşet evi' 30 kadını köleleştirmekle suçlanan din adamı serbest kaldı
Show TV seyircilerini üzen haber! Kızılcık Şerbeti o tarihten sonra yayımlanmayacak Show TV seyircilerini üzen haber! Kızılcık Şerbeti o tarihten sonra yayımlanmayacak
Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!