Amatör Ligde Büyük Kavga, Goller Değil Yumruklar Konuştu
Bursa’da Atıcılar Stadyumu’nda amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım arasında çıkan kavgada tansiyon yükseldi. Oyuncuların arasındaki tartışma sonrasında yeşil saha boks ringine döndü.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Atıcılar Stadyumu’nda oynanan amatör bir maç sonrası, iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım maça başladı.
SAHA BOKS RİNGİNE DÖNDÜ
Bir süre sonra maçta oyuncular arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmaya başlayan oyuncular bir anda tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
Güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle tartışma durduruldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA