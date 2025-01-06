Amatör Ligde Büyük Kavga, Goller Değil Yumruklar Konuştu

Bursa’da Atıcılar Stadyumu’nda amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım arasında çıkan kavgada tansiyon yükseldi. Oyuncuların arasındaki tartışma sonrasında yeşil saha boks ringine döndü.

Amatör Ligde Büyük Kavga, Goller Değil Yumruklar Konuştu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Atıcılar Stadyumu’nda oynanan amatör bir maç sonrası, iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım maça başladı.

Amatör Ligde Büyük Kavga, Goller Değil Yumruklar Konuştu - Resim : 1

SAHA BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

Bir süre sonra maçta oyuncular arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmaya başlayan oyuncular bir anda tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle tartışma durduruldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Amatör Ligde Büyük Kavga, Goller Değil Yumruklar Konuştu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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