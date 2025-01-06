Karaman'da Soba Faciası, Eşlerden Biri Öldü Biri Hastanelik Oldu
Karaman’da tek katlı müstakil evde soba faciası yaşandı. Erdoğan Saraçoğlu ve eşi Z.S. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Erdoğan Saraçoğlu hayatını kaybederken, eşi tedavi altına alındı.
Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi’nde 47 yaşındaki Erdoğan Saraçoğlu ve eşi Z.S.’den haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası adrese gelen ekipler Erdoğan Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yerde baygın halde bulunan Z.S. ise hastaneye kaldırıldı.
Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği, tedavi altındaki Z.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA