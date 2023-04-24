Amasya’da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Amasya’da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Merzifon-Samsun karayolu Çavundur köyü kavşağında meydana gelen kazada, Hikmet T. yönetimindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil, Süleyman Y.’nin kullandığı 37 PU 449 plakalı otomobil ve Erkan K’nin kullandığı 34 TJ 596 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 37 PU 449 plakalı otomobilde bulunan Recep Yıldırım (81) ve Cemile Yıldırım (80) hayatını kaybetti.

İlk müdahalesi yapılan 8 yaralı, Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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