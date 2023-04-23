Thodex vurguncusu tutuklandı

Arnavutluk'ta gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı.

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Thodex vurguncusu tutuklandı

Arnavutluk'ta yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen Özer, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'ye iadesi kabul edilen Özer, 21 Nisan tarihinde Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanmış ve adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarılmıştı.

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Thodex - Faruk Fatih Özer
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