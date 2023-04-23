23 Nisan kutlamalarına bıçaklı saldırı
Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde Maltepe Belediyesi tarafından kurulan eğlence alanında sahneye çıkan bıçaklı şahıs çocuklara ve ailelerine korkulu anlar yaşattı. E.B isimli şahsı gözaltına alındı.
Maltepe Belediyesi'nin Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirdiği 23 Nisan kutlamasına bıçaklı bir şahıs saldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Sahneye çıkan saldırgan sahneden inerek güvenlik görevlilerine saldırdığı esnada yakalandı. E.B isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.