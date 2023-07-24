Amasra katliamı duruşmasına ilişkin TKP'den açıklama

Türkiye Komünist Partisi'nin, Amasra'daki maden patlaması davasının ikinci duruşmasına ilişkin açıklamasında 'Hukuki sürecin yakınen takipçisiyiz' denildi.

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Amasra katliamı duruşmasına ilişkin TKP'den açıklama

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin davada sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Madenci yakınları adliye koridorlarında adalet arayışını sürdürürken, sanıklara tahliye kapısının aralanacağı yönünde güvence verildiği öne sürüldü.

TKP'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, davanın takipçisi oldukları hatırlatılarak, 'Adalet sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek' denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Bugün 43 madencinin yaşamını kaybettiği Bartın Amasra’daki maden patlaması davasının ikinci duruşması görülüyor.

14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen patlamada 43 madenci kardeşimiz yaşamını yitirmiş bir çok işçi de yaralanmıştı.

Geçen süre zarfında yaşamını kaybeden madencilerin aileleri açılan davada adaletin yerini bulmasını ve yetkililerin yargılanmasını talep ediyor.

Tüm bunlar yaşanırken konuyla alakalı bizzat sorumluluğu olan kişilerin ise serbest bırakılacakları söylentisi kamuoyunda yer alıyor.

Yaşanan iş cinayetinin ilk günününden bu yana Bartın Amasra’daki madencilerlerin ve ailelerinin yanında olduğumuzu ve hukuki sürecin yakınen takipçisi olduğumuz tekrar hatırlatıyoruz.

Adalet sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek.''

Etiketler
Amasra Bartın maden patlaması Türkiye Komünist Partisi - TKP
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