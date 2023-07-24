Meteoroloji'den Çarşamba ve Perşembe uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Çarşamba ve Perşembe gününde itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji'den Çarşamba ve Perşembe uyarısı!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Çarşamba ve Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının 2 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıkların artması sonrası yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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