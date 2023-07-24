Orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç eylem: Çaput yerine ağaca kendisini bağladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangınlarına dikkat çekmek için kendini dilek ağacına bağladı.

Kavukcu, burada yapmış olduğu performansla ağacın efsanevi anlatım diline göndermede bulunarak ‘Huy kesen ağacında doğayı zarar veren düşüncenin yok edilmesi adına performansıyla dileğimi diledim. Dilek ağacı üzerinden bu duruma tepki vermek ve kendini dilek yerine koyarcasına ağaca bağlamak tepkisel bir dil oluşturmanın yanı sıra geleceğe dair umut adına bir dilek de tutmaktır” dedi.

Kaynak: İHA