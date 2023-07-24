CHP'li Süreyya Öneş Derici'den Akbelen direnişine destek: Onların çocukları da nefessiz kalacak

Akbelen Orman'ında köylülerin direnişi sürerken, köylülere desteğe giden CHP'li Süreyya Öneş Derici, "Aslında bu talimatı verenlerin çocuklarının da ağaçları bu ağaçlar. Sadece bizim çocuklarımız değil onların çocukları da nefessiz kalacak" dedi.

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CHP'li Süreyya Öneş Derici'den Akbelen direnişine destek: Onların çocukları da nefessiz kalacak

2 yıldır mücadelesi süren Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanına bu sabah 05.30'da ağaç kesim motorları, jandarma ekipleri ve TOMA'lar girdi.

Çevrecilerin ve bölge halkının yoğun çabalarına rağmen ormanlık alana giren ekipler, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine başladı.

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CHP Muğla milletvekili Süreyya Öneş Derici, Akbelen Ormanına gitti. Alınan bilgiye göre bölgede jammerlar aracılığıyla iletişim kesildi. Bölgede henüz internet kesilmemişken paylaşımda bulunan  Derici “Bu ağaçlar geleceğimiz, yarınlarımız! Hükümet bu doğa katliamını derhal durdurmalıdır!” diye yazdı.

‘ONLARIN ÇOCUKLARI DA NEFESSİZ KALACAK’

Köylülerin direnişine destek veren Derici, "Ben Muğla Milletvekili olarak bölgeye geçemiyorum. Aslında bu talimatı verenlerin çocuklarının da ağaçları bu ağaçlar. Sadece bizim çocuklarımız değil onların çocukları da nefessiz kalacak” dedi.

CHP'li Süreyya Öneş Derici'den Akbelen direnişine destek: Onların çocukları da nefessiz kalacak - Resim : 2

LOZAN'IN YÜZÜNCÜ YILINI HATIRLATTI

Derici konuşmasında Lozan Antlaşmasının 100.yılına dikkat çekti ve “Bugün Lozan’ın yüzüncü yılı. Tam bağımsızlığımızı aldığımız günün yüzüncü yılı. Tam bağımsızlık aslında ağaçlarını hiçbir şirkete peşkeş çekmediğin zaman gerçekleşen bir bağımsızlıktır. Yüzüncü yılda bunu böyle değerlendirebiliriz. Hükümet kamu vicdanına aykırı bu uygulamayı derhal durdurmalıdır” dedi.

'BİR YERE GİTMİYORUZ'

Doğa katliamına karşı direnişin sürdüğü bölgede binlerce yıldır var olan ormanlık bir alan ve dünyada eşi olmayan endemik bitki türleri bulunuyor. Muğla milletvekili “Biz buradayız. Bu konu çözülene kadar bir yere gitmiyoruz. Bizi jandarmamızla karşı karşıya getirmeye kimsenin hakkı yoktur, jandarma köylüler için vardır” dedi.

Köylülerin ve Öneş Derici’nin bölgedeki bekleyişi hala sürüyor.

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