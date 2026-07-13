Altın Kan Kaybediyor: Hürmüz Boğazı’nda Kriz Tırmandı! Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

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Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’da artan gerilime çevrildi. İran ile ABD arasında yaşanan karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi geçişlerine kapatıldığının açıklanması, enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Petrol fiyatları jeopolitik risklerin etkisiyle yükselirken altın piyasasında ise güçlü dolar, yükselen tahvil faizleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisi öne çıktı.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Haftanın ilk işlem gününde spot altının ons fiyatı yüzde 1,5 değer kaybederek 4 bin 56 dolar seviyesine geriledi. ABD vadeli altın kontratları da düşüş eğilimini sürdürdü. Vadeli altın yüzde 0,5 kayıpla 4 bin 657,50 dolar seviyelerinde işlem gördü. Asya ve Avrupa’daki birçok piyasanın tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden olurken, sınırlı likiditenin fiyat hareketlerini daha belirgin hale getirdiği değerlendiriliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Yeni haftaya kayıpla başlayan gram altın, yüzde 1,2 değer kaybederek 6 bin 127 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10 bin 81 liradan alıcı buluyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANDI

ABD ile İran arasında devam eden gerilim, küresel piyasalarda enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. İran, insansız hava araçları ve füzelerle Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef aldığını duyururken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tüm gemi geçişlerine kapatıldığını açıkladı. ABD’nin de sabah saatlerinde İran’daki hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatması, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

Yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaması halinde sert karşılık verileceği yönündeki açıklamaları da piyasalardaki jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon endişelerini güçlendirirken, faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi altın fiyatlarını baskılıyor.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler de etkili oldu. Son açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin güçlü seyrini koruması ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e gerilemesi, Fed’in yakın dönemde faiz indirimine gideceği beklentilerini zayıflattı.

İran ile gerilimin tırmanmasından önce piyasalarda Fed’in yıl içinde iki kez faiz indirimi yapabileceği öngörülüyordu. Ancak güçlü istihdam verilerinin ardından söz konusu beklentinin büyük ölçüde fiyatlamalardan çıktığı belirtiliyor.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksinin güç kazanması da altın fiyatlarının yönünü aşağı çevirdi. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirirken yüksek faiz ortamı da değerli metale yönelik talebi sınırlandırıyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor. Piyasalarda önümüzdeki süreçte Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri, ABD’den açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkililerinden gelecek mesajlar yakından takip edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi