Altı İlde 'Sahte Başkan' Tuzağı: Üç Kişi Tutuklandı

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Samsun merkezli altı ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın adını kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda yeni gelişme yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınan altı şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

YARDIM BAHANESİYLE VURGUN

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, kendilerini Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtarak 'ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağı' iddiasıyla vatandaşlardan para talep ettiği, bu yöntemle dört kişiden toplam 310 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA