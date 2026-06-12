Buca Belediyesi CHP'de Kaldı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda CHP'nin adayı Hüseyin Benzer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Veli Balyemez yarıştı.

Operasyon nedeniyle CHP'li bazı meclis üyelerinin gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından CHP'nin meclisteki oy sayısı 25'e düşerken, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi bulunuyordu.

SON TURDA NETLEŞTİ

Seçimin ilk turunda gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadı. İlk turda Hüseyin Benzer 17, Veli Balyemez ise 12 oy aldı. İkinci turda Benzer 25, Balyemez 18 oyda kaldı. Son turda salt çoğunluğun aranmasıyla birlikte 25 oy alan Hüseyin Benzer, Buca Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Kaynak: ANKA