Altan Tan: 'MİT'in kontrolünde olmayan tarikat yok'

Menzil tarikatının şeyhinin ölmesi sonrası, gündemde yine tarikat ve cemaatler var.

Devletin ele geçirdiği ve kritik noktalarda yer aldıkları belirtilen Menzil Tarikatı'na ilişkin tartışmalar sürerken; Halk TV canlı yayınına katılan eski milletvekili Altan Tan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MİT'İN KONTROLÜNDE OLMAYAN TARİKAT YOK"

Tarikatların devleti değil, devletin tarikatları ele geçirdiğini iddia eden Tan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in kontrolünde olmayan cemaatin olmadığı ifade etti.

Tan, "Tarikat özünde tevazüyü, dünyadan kaçışı, ahirete hazırlığı, hırsızlığa, zulme karşı duruşu ve olabildiğince mütevazi bir hayatı koyar önünüze. Bugün bunun tam tersi. Tarih boyunca tarikatların iktidardan uzak durmuştur. Tarikat ve cemaatler devleti ele geçirmiyorlar, devlet tarikat ve cemaatleri ele getirdi. Bugün MİT'in kontrolünde olmayan tarikat ve cemaat yok denecek kadar azdır. Şu an devletin yönetmediği bir tarikat yoktur. Devletin kontrolünden çıktı Gülen Cemaati, NATO'nun ABD'nin kontrolüne girdi.

Süleyman Demirel, her seçimde tarikatlara kontenjan dağıtırdı. Süleymancıların lideri Kemal Kaçar, yıllarca AP'den milletvekilli yapıldı. Nakşi, Kadiri şeyhlerinin çocukları Menderes döneminden beri milletvekili yapılmaya başlandı. AKP ile başlamadı ama bu dönemde ayyuka çıktı" diye konuştu.