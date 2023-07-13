Emeklilerin çoğunun maaşı artmayacak: "Emekliye yüzde 25 zam" teklifi Meclis'ten geçti

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

7 bin 500 TL emekli maaşı alanların maaşında hiçbir artış olmayacak, 7 bin 500 TL almaya devam edecekler.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

MHP KARŞI ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada zam oranını yeterli bulmayarak "Emeklilerimize yapılan zam makul bulunmamıştır. İlk olarak memur maaşlarına yapılan 8 bin liralık zammın emekli kök zammına eklenmesi temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem