Almanya'da ilk: Aşırı sağcı AfD'nin adayı kaymakam seçildi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazandı. Robert Sesselmann, oyların yüzde 52,8'ini alarak Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg'deki seçimleri kazandı ve ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu.

Aynı zamanda Thrüringen eyalet meclisi üyesi olan Sesselmann'ın rakibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) adayı Jürgen Köpper'di. Köpper'in oy oranı, diğer siyasi partilerin desteğine rağmen yüzde 47,2'de kaldı. Böylece AfD kuruluşundan 10 yıl sonra ilk üst düzey bir makamı kazanmış oldu.

'SİYASİ ÇIKARLARI BİR KENARA BIRAKMA ZAMANI'

Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, seçim sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence Alman birliğinin ruhunu yeniden tanımlamalıyız, Doğu Almanları yanımıza almalıyız ve onlara gülündüğü hissini vermemeliyiz" dedi.

Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, seçim sonucunu tüm demokratik güçler için bir alarm sinyali olarak nitelendirerek, "Parti ve siyasi çıkarları bir kenara bırakma ve demokrasiyi birlikte savunma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

ISINMA YASASI, YÜKSEK ENFLASYON, MÜLTECİLER...

57 bin nüfuslu ve yaklaşık 48 bin seçmene sahip Sonneberg ilçesi, ülkenin en küçük seçim bölgelerinden biri. Robert Sesselmann ve AfD, Sonneberg'deki seçim kampanyasını ağırlıklı olarak 'trafik ışığı' koalisyonunun tartışmalı ısınma yasası, yüksek enflasyon ya da artan mülteci sayısı gibi federal konular üzerinden yürütmüştü.

Almanya'da kaymakamlar eyalet ile belediyeler arasında yer alan idari bölümün yöneticisi olarak görev yapıyor ve seçimle göreve geliyor. Almanya'da 400'ün üzerinde ilçe bulunuyor.