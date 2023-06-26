İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından önümüzdeki 4 saat içinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ve Tekirdağ’ın doğusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış olabileceği duyuruldu.

İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Valilik, “Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), Tekirdağ’ın doğusu (Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray) ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” dedi.

Kaynak: AA

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