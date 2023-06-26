Kaybolan kedisini aramaya çıkan piyanist İklim Tamkan gözaltına alındı

Kaybolan kedisini bulmak için sokağa çıkan piyanist İklim Tamkan, polisin "şüpheli görünüyorsunuz" deyip üstünü aradığını ve zorla gözaltı aracına bindirildiğini ifade etti.

Kaybolan kedisini aramaya çıkan piyanist İklim Tamkan gözaltına alındı

İklim Tamkan, dün akşam evden kaçan kedisini aramak için sokağa çıktığı sırada polis tarafından durdurulduğunu ve zorla gözaltı aracına bindirildiğini duyurdu.

Tamkan, yaşadıklarını Twitter hesabından şu sözlerle anlattı:

“Gece saat 10, ayağımda terlikler, sırılsıklam saçlar, duştan yeni çıkmışım ağlaya ağlaya üst sokağa gitmeye çalışıyorum. Kendi mahallemde taksiden indirildim, üstüm arandı, GBT yapıldı ve zorla gözaltı aracına bindirildim.

Ne sebeple?’ diyorum, ‘Şüpheli görünüyorsunuz’ diyor polis. ‘Ayağımda terlikler var, kedimi kaybettim diye ağlıyorum böyle saçmalık mı olur?’ diyorum. ‘Hayır’ diyor adam inatla.

İndirdiler araçtan arkadaşlar merak etmeyin. Sadece şikayet etmek için yazıyorum. Şu anda evimde güvendeyim. Ama kollarımdan tutup ittire ittire bindirdiler yani araca. Kelepçe takmaya da kalktılar, itiraz ettim ‘Sebep ne sebep?’ dedim. ‘Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın’ dediler. Verdikleri tek cevap bu. Akıl alır gibi değil gerçekten.

Direnince indirdiler, kendi aralarında da anlaşmazlık yaşadılar. Hepsi delirmiş bunların. Neyse ben sonra ağlaya ağlaya kedimi aramaya devam ettim. Çok şükür buldum. Teşekkürler Türkiye. Diyecek bir şey bulamıyorum.”

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