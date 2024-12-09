Alman Bayraklı Tekne Çanakkale’de Battı
Çanakkale’de etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Gelibolu ilçesinde 8 metre uzunluğundaki Alman bayraklı tekne battı.
Kent genelinde etkili olan lodos günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Sabaha karşı etkisini arttıran lodos nedeniyle Gelibolu ilçesindeki iç limanda bağlı bulunan 8 metre uzunluğundaki Alman bayraklı tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE SULARA GÖMÜLDÜ
Hasar alan tekne kısa sürede sahile yakın bir sulara gömüldü. Suya gömülen teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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