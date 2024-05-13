Deniz Zeyrek'ten Şimşek'e tasarruf sorusu: Ali Erbaş'a Audi A8'i bırak TOGG al diyebilecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz saatlerde yeni kamuda tasarruf paketlerini açıkladılar.

Açıklanan tasarruflardan birinde "3 yıl süreyle yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak. Kanunda belirtilen makam ve kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz" denildi.

SZC TV'den yeni tasarruf tedbirlerini değerlendiren gazeteci Deniz Zeyrek, Mehmet Şimşek'e makam aracı üzerinden soru yöneltti.

Geçtiğimiz günlerde Audi A8 marka araç talep eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hatırlatan Zeyrek, şunları söyledi:

"Ali Erbaş'a Audi A8'i bırak TOGG al diyebilecek mi? Dostlar alışverişte görsün misali, boşuna uğraşmışsınız."

NE OLMUŞTU?

Ali Erbaş hakkında Audi A8 marka bir otomobil talep ettiği iddiaları gündemde ciddi yankı bulmuş, Erbaş konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Erbaş, şunları söylemişti:

"2010 yılında Diyanet’e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı Başbakanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz. Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı."

Kaynak: Gerçek Gündem