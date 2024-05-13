Adana'da banka soygunu girişimi: "Sigara parası almak istedik"

Adana’da Ziraat Bankası'nın camını kıran şüphelilerin, ifadelerinde "Sigara parası almak için içeri girmek istedik" dediği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
> <

Adana'da Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Ziraat Bankası şubesinde, dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda; uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. (23) ile Cenk M. (29), kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurmaya başladı. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler ise şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgede ayrıldı. Şubede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.’nin ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi. Cenk M.’nin, ifadesinde, “Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fırat Y. ile Cenk M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ziraat Bankası Saldırı Sigara
Son Güncelleme:
Yargıtay'da başkan yine seçilemedi! Yargıtay'da başkan yine seçilemedi!
QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var
Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş
4 öğretmen onu tacizle suçlamıştı: Eski AKP'li vekil adayı müdür, başka okula tayin edildi! Eski AKP'li vekil adayı müdür, başka okula tayin edildi!
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapatılıyor "Erdoğan, 'Tasarrufa Saray’dan başlayın, Çankaya’ya taşınayım' demiş"
Kamuda tasarruf paketi açıklandı: Pakette neler var? Kamuda tasarruf paketi açıklandı
Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi" Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı
Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 10 yıl sonra itiraf: Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir "Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir"
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik konuştu: AKP'li isimler kurguladıkları ek ifadede yer alacaktı Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik konuştu