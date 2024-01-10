Ali Babacan'dan AKP'ye 'Ege Akersoy' tepkisi: İnşallah bir an önce özgürlüğüne kavuşursun; o yumruğu attığın İsmail, sen, ben oturur bir çay içeriz

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’te bir toplantı düzenledi.

Gündem ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü sonrası 'Tehvid Bayrağı' açan İsmail Aydemir'e yumruk atan ve sonraki süreçte tutuklanan Ege Akersoy hakkında konuştu.

Babacan, "Ege kardeşim seni de diğer genç arkadaşlarımızı da ayrımcı ideolojilere teslim etmeye hiç niyetimiz yok. İnşallah bir an önce özgürlüğüne kavuşursun. Kavuşursun da o yumruğu attığın İsmail ben, sen ben oturur bir çay içeriz" dedi.

Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle:

“Günden güne ayyuka çıkan bir gerçek var. Ülkemiz; kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyasetin yeniden esiri yapılmak isteniyor. İktidardan söz etmiyorum, muhalefet de yapıyor… Ülkeyi yönetenler; ülkeyi ‘beriki, öteki’ diye ayırıyor. ‘Benden misin, değil misin’ diye büyük bir ayrımcılık yapıyor. Bakıyoruz bazı muhalefet partileri de buna özeniyor; onlar da aynı ayrımcılığı yapmaya başlıyor. Toplumu geriyorlar. Bu kin, öfke, nefret dili şu anda Türkiye’de sosyal dokumuza çok büyük zarar veriyor.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ASKIYA ALDILAR'

İşte yaşadık. Gazze mitinginden dönerken, yumruklu saldırıya maruz kalan İsmail Bey’i hepimiz gördük. Saldırıyı gerçekleştiren genç kardeşimizi şöyle bir kenara ayırıyorum. Gençler hata yaparlar. Hatalarını savunmadan onlara doğru yolu göstermek bizim görevimiz. Mücadelemiz gençlerle değil. Bizim mücadelemiz gençleri öfkeyle dolduran, onları kendi insanına düşman eden zihniyetle… Yumruk yiyen vatandaşımız, İsmail Bey ne dedi? ‘Genç kardeşimiz bir hata yapmış’ dedi. ‘Benim de evlatlarım var’ dedi, ‘gelsin ben affederim’ dedi. Yumruğu atan kardeşimiz bile savunmadı yaptığını. ‘Pişmanım’ dedi. Bazı siyasetçiler ne yaptı? Yumruğu yiyen vatandaşımıza bir geçmiş olsun dileğini bile çok gördüler. Sanırım ‘Geçmiş olsun’ diyen bir ben varım, başkası var mı bilmiyorum, belli başlı siyasetçiler arasında. Ses çıkaranlar ise yumruğu, şiddeti savundular. İfade özgürlüğü deyip duranlar, ifade özgürlüğünü askıya aldılar. Seçim geliyor ya…

'SENİ DE HİÇBİR GENCİMİZE BİZ BU AYRIMCI SİYASETE TESLİM ETMEYECEĞİZ'

İkili siyaseti yüzlerine vuracağız. Buradan İsmail Bey’e tekrar geçmiş olsun diliyorum. Saldırıyı genç kardeşimize de sesleniyorum: Ege kardeşim, seni de diğer genç arkadaşlarımızı da ayrımcı ideolojilere teslim etmeye niyetimiz yok. İnşallah bir an önce özgürlüğe kavuşursun da o yumruğu attığın İsmail Bey, sen, ben hep beraber oturup bir çay içeriz; bu toplumun zaten mayasında olan birliği, beraberliği tüm ülkeye inşallah gösteririz. Otururuz, ülkemizin yarınlarını konuşuruz. Ve bakın buradan söz veriyorum, Ege kardeşime: Seni de hiçbir gencimize biz bu ayrımcı siyasete teslim etmeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sırasında Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir adlı şahsa yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, gözaltına alınmıştı.

Akersoy'a bir kısım tepki gösterirken bir kesim de sahip çıkmıştı.

Ege Akersoy, saldırı sebebiyle tutuklanmıştı ve bir süredir cezaevinde.

Kaynak: Gerçek Gündem