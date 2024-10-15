Alev Alan Makineyi Apartman Boşluğuna Attı
Zonguldak'ta bir evde alev alan çamaşır kurutma makinesi, bina sakinlerini korkuttu. Sahibi, makineyi apartman boşluğuna attı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde oturan S.A.'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. S.A. alev alan makineyi kendi imkanları ile apartman boşluğuna atıp, itfaiyeye haber verdi.
Aparman duman dumanla kapanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Duman tahliye edilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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