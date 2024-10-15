Gıdada Tehlikeli Uyanıklık! Kebapta Tekila, Kokoreçte Viski Çıktı... Ete Koydukları Alkolün Nedeni Belli Oldu

Türkiye son günlerde gıdalardaki hileleri konuşuyor. İlk olarak 'domuz eti'yle ortaya çıkan skandallara son olarak kebapta çıkan tekila, kokoreçte çıkan viski eklenmişti. Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma, çok konuşulan gıda hilelerine ilişkin şunları söyledi:

'ÜRÜNDE YÜZDE 100 GIDA VAR GİBİ ETİKET HAZIRLANIYOR'

"Sildenafil sitrat ve tadalafil cinsel sağlık ürünleri içerisine konulan etken maddelerdir. Bu iki madde meyve suyu, enerji içeceğine konulmuş. Bazı tüketiciler sağlık sorunlarını ilaç ile çözmek istemeyip doğal gıda ile çözmek istiyor. Bu beklentiyi fırsata çeviren bazı üreticiler var. Etiketin üzerine o ilaç etken maddesini yazmıyorlar. Sanki ürünün içerisinde yüzde 100 gıda var gibi bir etiket hazırlanıyor.

İlaç hekim reçetesi ile yazılır. Bunu bitkisel macuna koyarsan ve etiket üzerine yazmazsan, kullanan kişi de yüksek dozda alırsa ilacın yan etkilerini görür. Ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Bu iki ilaç maddesinin kalp ritmini hızlandırdığı, kalp krizine neden olabileceği belirtiliyor. İlaç alerjisi olanlarda alerjik reaksiyonlar gibi sorunlar yaşanabiliyor. İki ilaç etken maddesi de ciddi anlamda sıkıntılıdır. Bunu enerji içeceği ve şekere koymuşlar.

ALKOL KOYMALARININ NEDENİ NE?

Kebapta tekila, kokoreçte viski. Baktığınız zaman bu ürünleri birbiri ile bağdaştıramıyorsunuz. Şu sebeplerle alkol karışmış olabilir: Kullandığı hammaddede bir bozulma varsa, koku sorunu varsa, kokorecin ham maddesi olan ince bağırsakta, kebapta kullanılan ette bozulma varsa bunu alkol katarak belki de maskelemeye çalışmış olabilirler.

İkinci olarak üretim sahasında eğer o restoranda içki varsa, bir bulaşı yoluyla da alkollerin ürüne karışma ihtimali var. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ancak muhtemel sebepleri bunlardır."

Kaynak: Milliyet