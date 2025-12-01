Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çınar Mahallesi 1426. Sokak’ta saat 21.00 civarında meydana gelen olayda, iddialara göre bir iş yerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavga, iş yerinden sokağa taşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin silah, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı tespit edildi ve tüm yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

