Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

Çınar Mahallesi 1426. Sokak’ta saat 21.00 civarında meydana gelen olayda, iddialara göre bir iş yerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavga, iş yerinden sokağa taşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var - Resim : 1

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin silah, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı tespit edildi ve tüm yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

