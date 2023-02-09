Akşener, depremde hayatını kaybeden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremde hayatını kaybeden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kahramanmaraş'taki depremlerde binlerce yurttaş ölürken; İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir de hayatını kaybetmişti.
AKŞENER'DEN ZİYARET
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bugün depremde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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