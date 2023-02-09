Akşener'den açıklama: Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 14 bin 351'e (16:33) yükseldi. 63 bin 794 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin ilk günleri sessizlik kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Pazarcık’ta konuştu.

Deprem bölgesinde yaşananlar üzerine konuşan Akşener, “En önemli konunun ısınma olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Sayın Erdoğan’ı aradım. Bu bilgileri verdim. Isınma için tüp istendi. Isıtma için sistem var onun gönderilmesini istedim. Kendisi de talimat vereceğini söyledi. Kendisi de talimat verdiğini söyledi” dedi.

"BU KARMAŞANIN TEMEL PROBLEMİ TEK ADAM SİSTEMİDİR"

Akşener, “Depremin ilk günü ‘bizim susma zamanımız’ demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım, şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı. Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim” diye konuştu.

Akşener konuşmasının devamında iktidara yüklendi ve "Bugün bu karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. Bu ülkenin devletinin hafızası gitti" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem