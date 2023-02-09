Kılıçdaroğlu iktidara seslendi: Hemen kaldırın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından deprem felaketi üzerine yeni açıklamalarda bulundu. 

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Kılıçdaroğlu iktidara seslendi: Hemen kaldırın!

Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni açıklamalarda bulundu. 

Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araçların gümrük vergileriyle bekleme sürelerinin hemen kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

“Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız.”

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Deprem
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