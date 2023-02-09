Kılıçdaroğlu AFAD'ın Düzce depremi raporunu okudu: "Koordinasyon sağlayamadık" diyor, şimdi ben nasıl susayım?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 22.00'de vatandaşlara Twitter'dan seslendi. Kılıçdaroğlu, 'Siyaset üstü' dayatmasına neden karşı çıktığını anlattı.

Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seslenerek vatandaşları saat 22.00'de Twitter'a davet etti. Kılıçdaroğlu mesajında "Saat 22:00’de burada buluşalım" dedi. 

Saat 22'de Tiwitter hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Bu sözde siyaset üstü dayatmasını neden kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım. İnanın siyaset üstüdür demek, en kolayıdır. Ama ben öyle bir yerdeyim ki bu kolayı yapamam. Ben bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Ben halkımın kavgasıyım" diye konuştu. 

Düzce Depremi Analiz Raporu'nu okuyan Kılıçdaroğlu, "AFAD olarak orada koordinasyon sağlayamadık, toplanma alanı yoktu, koordinasyon biri oluşturulamadı, yemek dağıtımı yapılamadı, zarar tespit ekibi kuramadık, inşaat mühendislerine yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk, diyor. AFAD kendi röntgenini çekmiş Şimdi ben bunları görmeyeyim mi? Nasıl susayım" ifadesini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış" dedi. 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği! Limon ve.. Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği! Limon ve..
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
TTB'nin dört yazısına Sağlık Bakanlığı sessiz: 'Gönüllü ekiplerimiz hazır, yanıt bekliyoruz' TTB'nin dört yazısına Sağlık Bakanlığı sessiz: 'Gönüllü ekiplerimiz hazır, yanıt bekliyoruz'
Hatay'da anne ve 4 yaşındaki kızı 86 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı Hatay'da anne ve 4 yaşındaki kızı 86 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak!