Kılıçdaroğlu AFAD'ın Düzce depremi raporunu okudu: "Koordinasyon sağlayamadık" diyor, şimdi ben nasıl susayım?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seslenerek vatandaşları saat 22.00'de Twitter'a davet etti. Kılıçdaroğlu mesajında "Saat 22:00’de burada buluşalım" dedi.

Saat 22'de Tiwitter hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Bu sözde siyaset üstü dayatmasını neden kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım. İnanın siyaset üstüdür demek, en kolayıdır. Ama ben öyle bir yerdeyim ki bu kolayı yapamam. Ben bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Ben halkımın kavgasıyım" diye konuştu.

Düzce Depremi Analiz Raporu'nu okuyan Kılıçdaroğlu, "AFAD olarak orada koordinasyon sağlayamadık, toplanma alanı yoktu, koordinasyon biri oluşturulamadı, yemek dağıtımı yapılamadı, zarar tespit ekibi kuramadık, inşaat mühendislerine yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk, diyor. AFAD kendi röntgenini çekmiş Şimdi ben bunları görmeyeyim mi? Nasıl susayım" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış" dedi.

Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum. pic.twitter.com/TKSWOHozp1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem