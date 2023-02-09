Hatay'da anne ve 4 yaşındaki kızı 86 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay’da enkaz altında kalan anne ve dört yaşındaki kızı, depremin 86’ncı saatinde sağ olarak kurtarıldı.
Hatay'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri açtıkları tünelle, enkaz altındaki bir anneye ve dört yaşındaki kızına ulaştı.
Sekiz saatlik çalışmanın ardından anne ve kızı depremden 86 saat sonra, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve kızı hastaneye götürüldü.
Kaynak: İHA
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