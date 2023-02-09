Adıyaman merkezde çok sayıda enkaza halen müdahale edilmedi

Adıyaman’ın merkezinde halen arama kurtarma ekiplerinin ulaşmadığı bölgeler bulunuyor ve depremzedeler enkazlarda kendi çabalarıyla yakınlarını kurtarmaya çalışıyor.

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Adıyaman merkezde çok sayıda enkaza halen müdahale edilmedi

Maraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak halen uzman ekiplerin ulaşamadığı çok sayıda enkaz da bulunuyor.

Depremin üzerinden dört gün geçmesine rağmen Adıyaman merkez de bu durumda olan birçok yer var. Ekiplerin henüz gelmediği enkazlarda depremzedeler, ekipmanı olmadan kendi çabalarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

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