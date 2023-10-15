AKP'nin infaz düzenlemeleri sadece onlara yaramıştı! 7 yıl önce cinayet işleyen kişi tahliye edildi taksi şoförünü öldürdü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde müşteri gibi bindiği takside şoförü tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı yakalandı. Şüphelinin 2016 yılında kahvehanede tartıştığı kişiyi de bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde Dörtyol üzerinde meydana geldi. Mustafa G. (43), müşteri olarak bindiği 41 T 6018 plakalı taksi ile seyir halinde ilerlerken, araç sürücüsü Murat Karaca'yı (45) henüz bilinmeyen bir nedenle darp etti. Daha sonra Mustafa G., tabancayla taksiciye ateş ederek kaçtı. Çalışır vaziyette olan ticari taksi, yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

7 YIL ÖNCE DE CİNAYET İŞLEDİ, ŞARTLI TAHLİYEYLE BIRAKILDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mustafa G.'yi yakaladı. Mustafa G.'nin, 2 Haziran 2016 yılında Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlının, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÇIKARDIĞI İNFAZ İNDİRİMLERİ ADLİ SUÇLULARA YARADI

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin çıkardığı infaz düzenlemeleri, aralarında uyuşturucu, cinayet, cinsel suçlar, suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu adli suçlulara yaradı. Düzenlemelerle birlikte verilen cezaları çok azaldı ve birçok cinayet, uyuşturucu hükümlüsü cezaevlerinden erken salındı.

İnfaz düzenlemelerinden sadece siyasi suçlar yararlanmadı. 15 Temmuz'da çıkan son düzenlemede, eline hiç silah almamış kişilerin serbest bırakılması beklentisi vardı ancak AKP ve MHP bu kişiler yerine adli tutukluları serbest bırakmayı tercih etti.

Kaynak: İHA