AKP'li vekilin küfür ettiği 2 polis memuru meslekten ihraç edildi

CHP'li Ali Mahir Başarır, önceki dönem AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını çeviren ve Yılmaz'ın hakaret ettiği trafik polisi memurlarının meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Son Güncelleme:
AKP'li vekilin küfür ettiği 2 polis memuru meslekten ihraç edildi

2021 yılında  Mersin'de dönemin AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını trafik çevirmesi kapsamında durduran iki polis memuru, meslekten ihraç edildi. 

Olayın yaşanmasının ardından Yılmaz'ın trafik polisi memurlarına küfür ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirdiği basın toplantısında konuyu gündeme taşıdı. 

Başarır, "Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı. Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı" ifadelerini kulllandı.

Başarır, basın toplantısında şunları söyledi: 

"İki yıl önce vahim bir olay yaşamıştık. Mersin’deki polis, çevirme sırasında bir milletvekili tarafından hakarete uğramıştı. ‘Şerefsiz’ kelimesi kullanılmıştı. İki yıldır o polisler açıktaydı. Dün, iki polisin ihraç edildiğini öğrendik. Evet, aslında geçen dönem milletvekilliği görevini yürüten Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı. Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı. Ama üzülerek söylüyorum ki Zeynep Gül Yılmaz, bugün milletvekili değil. Bugün o mağdur. Ama iki polisimiz hem hakarete uğradı hem ihraç edildi. Ben İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı tekrar gözden geçirmesini ve bir parça mahcubiyet yaşamasını öneriyorum. Hiç kimse bu ülkenin polisine hakaret edemez, ama AK Partiliysen böyle bir özgürlüğün var. Hem hakarete uğratıp hem de ihraç ettirebiliyorsun."

NE OLMUŞTU?

2021 yılında AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği anın görüntüsü ortaya çıkmış, Görüntüde Yılmaz, polise önce, “Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor” diye kızıyor ve sonra da “Ş…….. bak” ifadelerini kullanmıştı. Edinilen bilgiye göre Zeynep Gül Yılmaz’ı taşıyan otomobil, 18 Temmuz günü, otoyolda ihbar edildiği gerekçesiyle Mersin’in Erdemli ilçesinde durdurulduğu öğrenilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği ise polisler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Etiketler
AKP
Son Güncelleme:
Ailelerine ve çevrelerine çok düşkünler! Bebek gibi duygusal 4 burç... Ailelerine ve çevrelerine çok düşkünler! Bebek gibi duygusal 4 burç...
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ü görevden aldı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ü görevden aldı
Yolsuzluktan tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in cezası kesinleşti Yolsuzluktan tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in cezası kesinleşti
Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke... Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke...
ÇOK OKUNANLAR
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
Hayat boyu bolluk içinde yaşıyorlar: Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor! Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor!
Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun
Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık! Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık!
TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı! TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı!